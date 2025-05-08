США и Британия готовятся к объявлению таможенного соглашения

Соединенные Штаты и Великобритания в четверг, 8 мая, должны объявить о соглашении по снижению пошлин на ряд товаров.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это будет первая подобная договоренность после того, как президент Дональд Трамп ввел жесткие пошлины против торговых партнеров по всему миру.

Пресс-конференцию в Белом доме Трамп анонсировал на 10:00 утра по восточному времени. "Большая торговая сделка с представителями большой и очень уважаемой страны", - написал Трамп в Truth Social.

Правительство Великобритании подтвердило, что премьер-министр Кейр Стармер прокомментирует ход переговоров позже в четверг. Один из представителей Даунинг-стрит отметил: "Соединенные Штаты являются незаменимым союзником как для нашей экономической, так и для национальной безопасности. Переговоры о соглашении между нашими странами продолжаются, и премьер-министр сообщит о них позже сегодня".

Ожидается, что соглашение коснется пошлин на сталь и автомобили - сектора, которые больше всего пострадали от 25% пошлин США. Зато Британия может согласиться снизить налог на продажу цифровых услуг, что затрагивает американские технологические компании. Снижать стандарты на продукты питания Лондон не планирует.

Хотя объем договоренностей будет ограниченным, для обеих сторон соглашение имеет большое политическое значение. Для США оно может стать сигналом деэскалации торговой войны, которая взбудоражила инфляцию и ухудшила глобальные экономические перспективы. А для Британии - шансом ослабить последствия давления со стороны американских тарифов без ущерба для отношений с ЕС.

Между тем Вашингтон и Пекин готовятся к переговорам в Швейцарии уже в эту субботу. Это может стать первым шагом к урегулированию конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Напомним:

Великобритания и Индия заключили торговое соглашение с Индией. Оно стало крупнейшей двусторонней торговой договоренностью страны с момента выхода из ЕС в 2020 году.

Соединенные Штаты Америки и Китай на этой неделе проведут первые официальные торговые переговоры с начала таможенного противостояния.