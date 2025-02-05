Пошта США почала блокаду посилок із Китаю та Гонконгу

Поштова служба США (USPS) оголосила про тимчасове припинення прийому посилок із Китаю та Гонконгу після того, як президент Дональд Трамп цього тижня скасував торговельну пільгу, якою користувалися роздрібні компанії, такі як Temu і Shein, для безмитного відправлення малих посилок у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Адміністрація Трампа запровадила додаткове 10% мито на китайські товари, яке набуло чинності у вівторок, а також закрила лазівку в митному законодавстві, відому як правило de minimis. Ця норма дозволяла імпортерам та американським покупцям уникати сплати митних зборів на посилки вартістю до 800 доларів.

Додаткові мита та скасування de minimis стали відповіддю на неодноразові заяви Трампа про те, що Пекін не докладає достатньо зусиль для припинення постачання фентанілу – небезпечного синтетичного опіоїду – до США.

Раніше Reuters повідомляло, що китайські постачальники використовували безмитні відправлення для експорту хімічних компонентів фентанілу, маскуючи їх під електроніку та інші дешеві товари.

USPS зазначила, що нові обмеження не стосуватимуться листів та так званих flats – поштових відправлень розміром до 38 см у довжину та 1,9 см у товщину. Водночас служба не прокоментувала, чи пов’язане це рішення безпосередньо зі скасуванням de minimis для Китаю та інших країн.

"На нашу думку, USPS знадобиться певний час, щоб розробити механізм стягнення нових податків, перш ніж дозволити китайським посилкам знову надходити до США", – зазначила Челсі Там, старший аналітик Morningstar.

"Це стане серйозним викликом, адже у 2024 році через de minimis щодня надходило 4 мільйони посилок. Перевірити всі ці відправлення дуже складно, тому процес потребуватиме часу", – додала експертка.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.

У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

У вівторок Китай оголосив широкий спектр заходів, спрямованих проти американських компаній, зокрема Google, виробників сільськогосподарської техніки та власника бренду Calvin Klein.