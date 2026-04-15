США заявили, що повністю заблокували морську торгівлю Ірану

Глава Центрального командування США адмірал Бред Купер оприлюднив заяву, в якій зазначив, що військова блокада іранських портів з боку США була "повністю реалізована".

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Купер сказав, що менш ніж за 36 годин від початку блокади американські сили "повністю зупинили економічну торгівлю, яка морем входить в Іран і виходить з нього".

Останні коментарі Купера прозвучали через день після того, як Центральне командування США заявило, що за перші 24 години блокади жодне судно, яке виходило з іранських портів, не пройшло через американську блокаду, а шість комерційних суден розвернулися після відповідного наказу.

Нагадаємо:

Танкер, який пов'язаний з Китаєм і знаходиться під санкціями США, вийшов із Ормузької протоки, випробовуючи дієвість американської морської блокади.

Раніше повідомлялося, що блокада американським військовим флотом іранських портів та прибережних районів з боку США загострює напруженість:морський трафік через Ормузьку протоку знову різко скоротився.

Ще три судна, які заходили в іранські порти, спробували пройти через Ормузьку протоку, випробовуючи попередження США про те, що будь-які судна, які виходитимуть із Перської затоки з іранських портів або прибережних вод, будуть перехоплені.