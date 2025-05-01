США звернулися до Китаю, щоб обговорити тарифи – Reuters

США намагаються обговорити з китайською владою питання мит, які Адміністрація Дональда Трампа запровадила проти КНР.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Юйюань Тантянь (Yuyuan Tantian).

Цей акаунт в соціальних мережах пов'язаний з китайським державним мовником CCTV, зазначає агентство. У той же час, акаунт посилається на анонімні джерела.

"Сполучені Штати активно зв'язуються з Китаєм по декількох каналах, сподіваючись провести переговори з питання тарифів", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що його адміністрація вже веде переговори з Китаєм щодо укладення угоди про тарифи.

І запевняв, що президент Китаю Сі Цзіньпін телефонував йому щодо цього. Проте, Пекін назвав це "введенням в оману громадськості" і заперечував, що такі переговори відбуваються.

Го Цзякунь, речник Міністерства закордонних справ Китаю, в середу заявив, що за його інформацією, між Китаєм і США "не було жодних консультацій або переговорів щодо тарифів", повідомляє Reuters.

Нагадаємо:

Раніше топчиновники Китаю запевнили, що незважаючи на торгову війну з США, Піднебесна зможе досягти цільового показника зростання ВВП у 5%.

Проте, як пише CNN, темпи виробничої активності у КНР у квітні скоротилася найшвидшими темпами за 16 місяців.

За даними, опублікованими Національним бюро статистики (NBS) у середу, індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі (PMI) впав у квітні до 49,0 що є найслабшим показником з грудня 2023 року. Показник нижче 50 сигналізує про скорочення.

У NBS пов’язують скорочення виробничої активності саме з "різкими змінами у зовнішньому середовищі та іншими факторами". І китайські виробники почали відчувати на собі основний тягар захмарних мит, коли поширилися скасування замовлень і скорочення виробництва.

У той же час, зважаючи на дзеркальні мита КНР, є загроза

втрати китайського ринку для американських фермерів, які у 2023 році експортували до Китаю сільськогосподарську продукцію приблизно на 33 мільярди доларів.

Також США постачали до Китаю нафту, газ та вугілля на суму близько 15 мільярдів доларів. Китай заявляє, що може обійтися без американської сільгосппродукції та енергоносіїв.