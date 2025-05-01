США обратились к Китаю, чтобы обсудить тарифы - Reuters

США пытаются обсудить с китайскими властями вопросы пошлин, которые Администрация Дональда Трампа ввела против КНР.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Юйюань Тантянь (Yuyuan Tantian).

Этот аккаунт в социальных сетях связан с китайским государственным вещателем CCTV, отмечает агентство. В то же время, аккаунт ссылается на анонимные источники.

"Соединенные Штаты активно связываются с Китаем по нескольким каналам, надеясь провести переговоры по вопросу тарифов", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его администрация уже ведет переговоры с Китаем по заключению соглашения о тарифах.

И уверял, что президент Китая Си Цзиньпин звонил ему по этому поводу. Однако, Пекин назвал это "введением в заблуждение общественности" и отрицал, что такие переговоры происходят.

Го Цзякунь, представитель Министерства иностранных дел Китая, в среду заявил, что по его информации, между Китаем и США "не было никаких консультаций или переговоров по тарифам", сообщает Reuters.

Напомним:

Ранее топ-чиновники Китая заверили, что несмотря на торговую войну с США, Поднебесная сможет достичь целевого показателя роста ВВП в 5%.

Однако, как пишет CNN, темпы производственной активности в КНР в апреле сократилась самыми быстрыми темпами за 16 месяцев.

По данным, опубликованным Национальным бюро статистики (NBS) в среду, индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) упал в апреле до 49,0 что является самым слабым показателем с декабря 2023 года. Показатель ниже 50 сигнализирует о сокращении.

В NBS связывают сокращение производственной активности именно с "резкими изменениями во внешней среде и другими факторами". И китайские производители начали ощущать на себе основное бремя заоблачных пошлин, когда распространились отмены заказов и сокращение производства.

В то же время, учитывая зеркальные пошлины КНР, есть угроза

потери китайского рынка для американских фермеров, которые в 2023 году экспортировали в Китай сельскохозяйственную продукцию примерно на 33 миллиарда долларов.

Также США поставляли в Китай нефть, газ и уголь на сумму около 15 миллиардов долларов. Китай заявляет, что может обойтись без американской сельхозпродукции и энергоносителей.