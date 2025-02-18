Москва пропонує Трампу угоду щодо російських природних ресурсів – росЗМІ

Кремль запропонував команді Дональда Трампа угоду, що стосується російських природних ресурсів.

Про це пише The Moscow Times.

За словами керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, Росія зацікавлена у спільних проєктах зі США в Арктиці.

Він також підкреслив, що раніше американські нафтові компанії вели "дуже успішний бізнес" у Росії, а через санкції втратили близько 300 млрд дол.

"Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія?" – заявив Дмитрієв.

До початку великої війни в Україні Exxon Mobil була єдиною великою американською компанією, що займалася видобутком нафти в РФ. Вона володіла 30% у проєкті "Сахалін-1", але після запровадження санкцій заявила про вихід. Утім, продати свою частку так і не змогла – Кремль двічі продовжував терміни, останній раз до кінця 2026 року.

Після вторгнення Росії в Україну також оголосили про вихід з ринку великі американські нафтосервісні компанії – Halliburton, Schlumberger і Baker Hughes. Саме завдяки їхній технологічній підтримці РФ змогла відновити видобуток після кризи кінця СРСР.

Путін вимагав, щоб до 2025 року в країні були створені власні технології буріння і розвідки вуглеводнів, а їхня частка досягла б 80%.

Але в реальності понад половину обладнання для гідророзриву пласта - технології, яка дає змогу збільшувати віддачу свердловин, а також видобувати нафту, яку важко дістати, - як і раніше, постачають із "недружніх" країн. А деяким позиціям - наприклад, роторним керованим системам, - залежність від імпорту становить 100%.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США передати їм близько 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Штатів.