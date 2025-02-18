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Москва пропонує Трампу угоду щодо російських природних ресурсів – росЗМІ

Олексій Артемчук — 18 лютого, 16:00
Москва пропонує Трампу угоду щодо російських природних ресурсів – росЗМІ
Getty Images

Кремль запропонував команді Дональда Трампа угоду, що стосується російських природних ресурсів.

Про це пише The Moscow Times.

За словами керівника Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, Росія зацікавлена у спільних проєктах зі США в Арктиці.

Він також підкреслив, що раніше американські нафтові компанії вели "дуже успішний бізнес" у Росії, а через санкції втратили близько 300 млрд дол.

"Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія?" – заявив Дмитрієв.

До початку великої війни в Україні Exxon Mobil була єдиною великою американською компанією, що займалася видобутком нафти в РФ. Вона володіла 30% у проєкті "Сахалін-1", але після запровадження санкцій заявила про вихід. Утім, продати свою частку так і не змогла – Кремль двічі продовжував терміни, останній раз до кінця 2026 року.

Після вторгнення Росії в Україну також оголосили про вихід з ринку великі американські нафтосервісні компанії – Halliburton, Schlumberger і Baker Hughes. Саме завдяки їхній технологічній підтримці РФ змогла відновити видобуток після кризи кінця СРСР.

Путін вимагав, щоб до 2025 року в країні були створені власні технології буріння і розвідки вуглеводнів, а їхня частка досягла б 80%.

Але в реальності понад половину обладнання для гідророзриву пласта - технології, яка дає змогу збільшувати віддачу свердловин, а також видобувати нафту, яку важко дістати, - як і раніше, постачають із "недружніх" країн. А деяким позиціям - наприклад, роторним керованим системам, - залежність від імпорту становить 100%.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США передати їм близько 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Штатів.

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