США хочуть "змінити статус-кво" у світовій торгівлі – Рубіо

США хочуть змінити торгівельний статус-кво зі своїми основними партнерами, однак допускають двосторонні переговори з країнами щодо нових торговельних угод.

Про це заявив держсекретар Марко Рубіо, передає Reuters.

Рубіо заявив, що Сполучені Штати відповідатимуть країнам, які запровадили проти них тарифи.

"Це глобально. Це не проти Канади, не проти Мексики, не проти ЄС, це проти всіх.

А потім, відштовхуючись від цієї нової базової лінії справедливості та взаємності, ми візьмемо участь, потенційно, у двосторонніх переговорах з країнами світу щодо нових торговельних домовленостей, які мають сенс для обох сторін", - сказав він в ефірі програми "Обличчям до нації" на телеканалі CBS.

Рубіо сказав, що Сполучені Штати "перезавантажать базову лінію", щоб забезпечити справедливе ставлення до неї, при цьому, не уточнив, як можуть виглядати нові угоди.

"Нам не подобається актуальний статус-кво. Ми збираємося встановити новий і тоді зможемо про щось домовитися, якщо вони (інші країни) захочуть", - сказав він.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на вино, шампанське та інші алкогольні напої з ЄС, якщо Брюссель не скасує податок на американське віскі.