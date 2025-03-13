Новий удар по ЄС: Трамп хоче обкласти європейський алкоголь 200% митом

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на вино, шампанське та інші алкогольні напої з ЄС, якщо Брюссель не скасує податок на американське віскі.

Про це пише Bloomberg.

"Якщо цей тариф не буде негайно скасовано, США незабаром запровадять 200% мита на всі вина, шампанське та алкогольні продукти, що походять з Франції та інших країн, представлених в ЄС", – заявив Трамп. За його словами, це буде "чудово для виноробного та шампанського бізнесу в США".

Погрози Трампа спричинили падіння акцій європейських алкогольних компаній. Цінні папери LVMH, власника Moët & Chandon і Veuve Clicquot, втратили 2,2%, виробник коньяку Remy Cointreau SA – 4,5%, а Pernod Ricard – 3,6%.

Трамп також анонсував новий раунд мит і може вдарити по європейському автопрому, фармацевтиці та мідній промисловості. Економісти застерігають, що подальше загострення торгівельної війни може вдарити по ринках: S&P 500 уже впав на 10% із лютневого максимуму.

Нагадаємо:

Головний економіст JPMorgan Chase Брюс Касман заявив, що ймовірність рецесії у США у 2025 році досягла 40% через політку Тармпа.

Європейський Союз з 1 квітня запровадить зустрічні мита на американські товари загальною вартістю 26 мільярдів євро (28 мільярдів доларів).

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн ЄС.

Євросоюз може ввести обмеження проти великих технокомпаній з Кремнієвої долини, якщо Дональд Трамп вирішить запровадити мита на європейські товари. Це може поширити торговий конфлікт і на сферу послуг.

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.