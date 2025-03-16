США хотят "изменить статус-кво" в мировой торговле - Рубио

США хотят изменить торговый статус-кво со своими основными партнерами, однако допускают двусторонние переговоры со странами по новым торговым соглашениям.

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты будут отвечать странам, которые ввели против них тарифы.

"Это глобально. Это не против Канады, не против Мексики, не против ЕС, это против всех.

А потом, отталкиваясь от этой новой базовой линии справедливости и взаимности, мы примем участие, потенциально, в двусторонних переговорах со странами мира по новым торговым договоренностям, которые имеют смысл для обеих сторон", - сказал он в эфире программы "Лицом к нации" на телеканале CBS.

Рубио сказал, что Соединенные Штаты "перезагрузят базовую линию", чтобы обеспечить справедливое отношение к ней, при этом, не уточнил, как могут выглядеть новые соглашения.

"Нам не нравится актуальный статус-кво. Мы собираемся установить новый и тогда сможем о чем-то договориться, если они (другие страны) захотят", - сказал он.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из ЕС, если Брюссель не отменит налог на американское виски.