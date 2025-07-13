SpaceX інвестує 2 мільярди доларів у стартап Маска xAI

Компанія SpaceX виділила 2 мільярди доларів компанії xAI в рамках раунду інвестицій у розмірі 5 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters з посиланням на Wall Street Journal.

Це має поглибити зв’язок між підприємствами мільярдера Ілона Маска, оскільки його стартап у сфері штучного інтелекту змагається з конкурентом OpenAI

"Інвестиції відбулися після злиття xAI з X та оцінюють об'єднану компанію в 113 мільярдів доларів, причому чат-бот Grok тепер забезпечує підтримку Starlink і розглядається для майбутньої інтеграції в роботів Tesla Optimus", – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на нещодавні суперечки щодо відповідей Grok, Маск назвав його "найрозумнішим штучним інтелектом у світі", а xAI продовжує витрачати значні кошти на навчання моделей та інфраструктуру.

Нагадаємо:

Генеральна директорка компанії X Лінда Яккаріно, яка працювала над платформою впродовж двох років, оголосила про звільнення після антисемітських висловів чат-боту Grok.