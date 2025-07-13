SpaceX инвестирует 2 миллиарда долларов в стартап Маска xAI

Компания SpaceX выделила 2 миллиарда долларов компании xAI в рамках раунда инвестиций в размере 5 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Wall Street Journal.

Это должно углубить связь между предприятиями миллиардера Илона Маска, поскольку его стартап в сфере искусственного интеллекта соревнуется с конкурентом OpenAI

"Инвестиции произошли после слияния xAI с X и оценивают объединенную компанию в 113 миллиардов долларов, причем чат-бот Grok теперь обеспечивает поддержку Starlink и рассматривается для будущей интеграции в роботов Tesla Optimus", - говорится в сообщении.

Несмотря на недавние споры относительно ответов Grok, Маск назвал его "самым умным искусственным интеллектом в мире", а xAI продолжает тратить значительные средства на обучение моделей и инфраструктуру.

Напомним:

Генеральный директор компании X Линда Яккарино, которая работала над платформой в течение двух лет, объявила об увольнении после антисемитских высказываний чат-бота Grok.