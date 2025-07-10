Генеральна директорка компанії X Лінда Яккаріно, яка працювала над платформою впродовж двох років, оголосила про звільнення.

Про це повідомив CNN.

Звільнення Яккаріно відбулося через день після того, як чат-бот компанії Grok почав проштовхувати антисемітські тропи у відповідях користувачам.

"Її звільнення також відбулося через кілька місяців після того, як Ілон Маск продав X, свою компанію, що займається соціальними мережами, компанії xAI, яка займається штучним інтелектом. Цей крок формально об'єднав дві компанії, які вже були тісно пов'язані між собою, але підняв питання про роль Яккаріно в новій компанії в майбутньому", – зазначає CNN.

Як говориться у публікації, Яккаріно "запросили, щоб допомогти налагодити рекламний бізнес платформи, який зазнав значних проблем після того, як Маск відштовхнув бренди своїми суперечливими коментарями та змінами на платформі".

Колишня маркетингова директорка NBCUniversal, змінила Маска на посаді генерального директора X – тоді вона називалася Twitter – у червні 2023 року. Це сталося приблизно через вісім місяців після того, як мільярдер купив соціальну мережу.

"У листопаді 2023 року Маск публічно накинувся на рекламодавців, які покидають платформу, і сказав їм "йти до біса". За словами співробітника, наслідки цього спалаху конфлікту з брендами "тривають" і посилилися після того, як Маск став працювати в адміністрації президента Дональда Трампа", – говориться у публікації.

Перебування Яккаріно на посаді було відзначено неодноразовими кризами у сфері зв'язків з громадськістю, включаючи перевірку антисемітського та іншого ненависницького контенту, що поширювався на платформі, вірусні неправдиві заяви про міжнародні конфлікти та рекламу, що з'являлася поряд з пронацистським контентом на сайті, зазначає CNN.

"Проблеми компанії зросли після того, як X інтегрувала чат-бота Grok від xAI у платформу, де користувачі можуть ставити штучному інтелекту запитання і залучати його до розмов з іншими користувачами", – говориться у публікації.

"У травні Grok помилково підняв теорію "геноциду білих" у Південній Африці у відповідь на не пов'язані з цим питання. А у вівторок – через кілька тижнів після того, як Маск заявив, що переробить чат-бота, оскільки він незадоволений деякими його відповідями, які він вважає занадто політкоректними, – чат-бот поділився антисемітськими тропами. У відповідь xAI заявила, що видалила деякі повідомлення і "вжила заходів для заборони мови ворожнечі до того, як Грок опублікував повідомлення на X", – пише CNN.

"Неясно, чи мав Яккаріно, як керівник напрямку соціальних мереж, якийсь контроль над Grok або іншими операціями компанії в галузі штучного інтелекту", – зазначає

"Під час перебування на посаді, Яккаріно також стикалася з питаннями щодо її влади та впливу на компанію порівняно з Маском. Мільярдер заявив, що він є головним технічним директором компанії, очолює продуктові та технологічні команди, але його суперечливі заяви та, здавалося б, непродумані політичні заяви часто залишали Яккаріно в тіні", – зазначає CNN.

Яккаріно протримався на цій посаді довше, ніж багато хто очікував. І працювала з власником, який ніколи повністю не відходив від керма і продовжував використовувати платформу як свій особистий мегафон, через що Яккаріно довелося "регулярно гасити пожежі", говориться у публікації.

Сама Яккаріно не пояснила причину свого звільнення. Водночас вона подякувала власнику компанії за те, що він довірив їй "відповідальність за захист свободи слова, реорганізацію компанії та перетворення X на застосунок „для всього".

Втім, й інші медіа пов’язують звільнення Яккаріно з чат-бот Grok.

Grok згадав Гітлера, коли його запитали, яка історична постать найкраще підійде для боротьби з "антибілою ненавистю", пише Washington Post.

Крім того, він назвав "змією" президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, і додав, що "викорінить коріння його родини, напоїть ґрунт його кров’ю". Після цього суд у Туреччині заблокував доступ до деякого контенту чат-бота.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на гендиректорку X Лінду Яккаріно тиснуть рекламодавці, у приватних розмовах закликаючи її піти у відставку піти з посади. Великі бренди призупиняли свої витрати на рекламі через занепокоєння щодо її власника Ілона Маска та антисемітського контенту.

Раніше також повідомлялося, що платформа X, під керівництвом Ілона Маска, намагається розширити свій вплив у сфері онлайн-контенту, пропонуючи функції для трансляцій, відеоподкастів і довготривалих інтерв’ю.