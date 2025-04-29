Союзна Росії Буркіна-Фасо продовжить націоналізовувати шахти Заходу

Буркіна-Фасо планує взяти під контроль більше промислових шахт, що перебувають в іноземній власності.

Про це заявив прем'єр-міністр країни, передає Reuters.

Союзний Росії уряд африканської країни Буркіна-Фасо, який прийшов до влади у результаті воєнного перевороту у 2022 році планує продовжити націоналізацію гірничодобувних промислових обʼєктів, які належали іноземним компаніям.

Раніше країна вже націоналізовувала два золотих рудника, які належали компанії Endeavour Mining, що котирується на Лондонській фондовій біржі.

Прем'єр-міністр Жан-Еммануель Уедраого заявив у своєму виступі на національному телебаченні в понеділок пізно ввечері, що уряд планує і надалі розширювати контроль над своїми ресурсами.

Агресивні дії уряду країни у гірничодобувному секторі занепокоїли інвесторів. Але у владі заявляють, що зміни необхідні, аби максимізувати доходи від величезних золотих запасів країни і перезавантажити економіку.

З іншої сторони, минулого тижня країна видала ліцензію на промисловий видобуток російській компанії "Нордголд" для реалізації золотого проєкту в провінції Курвеого в центральному регіоні Буркіна-Фасо - Плато.

В африканській країні продовжує працювати канадська IAMGOLD і австралійська West African Resources Ltd.

Цього року ціни на золото зросли більш ніж на 25% через геополітичну нестабільність і жорстку торговельну політику президента США Дональда Трампа.

Буркіна-Фасо видобула понад 57 тонн цього металу у 2023 році.