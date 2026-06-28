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Уся Танзанія опинилась у блекауті

Володимир Тунік-Фриз — 28 червня, 11:05
Уся Танзанія опинилась у блекауті
ілюстративне фото з 2005 року
Getty Images

У суботу в електромережі Танзанії стався технічний збій, що призвело до відключення електроенергії в районах, які забезпечуються енергією через національну мережу, повідомила державна енергетична компанія Tanesco.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танзанія, встановлена потужність якої становить 4 383 мегавати при піковому споживанні 2 100 мегават, стикається з частими відключеннями електроенергії через збої в електромережі.

Відключення електроенергії почалося о 19:00 за київським часом.

Відключення електроенергії змусило Танзанійську залізничну корпорацію призупинити роботу своєї мережі пасажирських електропоїздів, що курсують від комерційного центру Дар-ес-Салама до столиці Додоми.

Нагадаємо:

У квітні минулого року в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії.

У червні того ж року Чехія постраждала від масового відключення електроенергії, яке сталося у п'яти регіонах і торкнулося частини Праги.

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Уся Танзанія опинилась у блекауті
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