Уся Танзанія опинилась у блекауті

ілюстративне фото з 2005 року

У суботу в електромережі Танзанії стався технічний збій, що призвело до відключення електроенергії в районах, які забезпечуються енергією через національну мережу, повідомила державна енергетична компанія Tanesco.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танзанія, встановлена потужність якої становить 4 383 мегавати при піковому споживанні 2 100 мегават, стикається з частими відключеннями електроенергії через збої в електромережі.

Відключення електроенергії почалося о 19:00 за київським часом.

Відключення електроенергії змусило Танзанійську залізничну корпорацію призупинити роботу своєї мережі пасажирських електропоїздів, що курсують від комерційного центру Дар-ес-Салама до столиці Додоми.

Нагадаємо:

У квітні минулого року в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії.

У червні того ж року Чехія постраждала від масового відключення електроенергії, яке сталося у п'яти регіонах і торкнулося частини Праги.