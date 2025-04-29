Союзная России Буркина-Фасо продолжит национализировать шахты Запада

Буркина-Фасо планирует взять под контроль больше промышленных шахт, находящихся в иностранной собственности.

Об этом заявил премьер-министр страны, передает Reuters.

Союзное России правительство африканской страны Буркина-Фасо, которое пришло к власти в результате военного переворота в 2022 году планирует продолжить национализацию горнодобывающих промышленных объектов, которые принадлежали иностранным компаниям.

Ранее страна уже национализировала два золотых рудника, которые принадлежали компании Endeavour Mining, котирующейся на Лондонской фондовой бирже.

Премьер-министр Жан-Эммануэль Уэдраого заявил в своем выступлении на национальном телевидении в понедельник поздно вечером, что правительство планирует и в дальнейшем расширять контроль над своими ресурсами.

Агрессивные действия правительства страны в горнодобывающем секторе обеспокоили инвесторов. Но во власти заявляют, что изменения необходимы, чтобы максимизировать доходы от огромных золотых запасов страны и перезагрузить экономику.

С другой стороны, на прошлой неделе страна выдала лицензию на промышленную добычу российской компании "Нордголд" для реализации золотого проекта в провинции Курвеого в центральном регионе Буркина-Фасо - Плато.

В африканской стране продолжает работать канадская IAMGOLD и австралийская West African Resources Ltd.

В этом году цены на золото выросли более чем на 25% из-за геополитической нестабильности и жесткой торговой политики президента США Дональда Трампа.

Буркина-Фасо добыла более 57 тонн этого металла в 2023 году.