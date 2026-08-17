Біля узбережжя Африки зробили нове нафтове відкриття

Американська Chevron виявила нафту та газовий конденсат у розвідувальній свердловині біля узбережжя Анголи: товщина вуглеводневої колони перевищує 600 метрів.

Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення Chevron.

У резервуарі Pinda свердловина виявила понад 600 метрів нафтової та газоконденсатної товщі, з яких понад 90 метрів припадають на ефективну продуктивну товщину у породах, які Chevron назвала високоякісними.

Chevron планує оцінити можливість підключення відкриття до вже наявної поблизу інфраструктури. Це може скоротити витрати та прискорити початок видобутку. Обсяг запасів компанія поки не назвала.

Оператором блоку є дочірня компанія Chevron Cabinda Gulf Oil із часткою 39,2%. Sonangol E&P належить 41%, TotalEnergies – 10%, Azule Energy – 9,8%.

Chevron видобуває в Африці на південь від Сахари близько 300 тис. барелів нафтового еквівалента на добу. За останній рік компанія також розширила портфель активів у Нігерії, Гвінеї-Бісау та Екваторіальній Гвінеї й планує до кінця року пробурити розвідувальну свердловину Nabba-1X у Намібії.

Нагадаємо:

У 2024 році Ангола вийшла з ОПЕК після суперечки щодо квот на видобуток.

Група виробників нафти ОПЕК+, втративши Анголу та інших гравців в останні роки, розглядає можливість членства Намібії, яка може стати четвертим найбільшим виробником нафти в Африці до наступного десятиліття.