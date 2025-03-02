Соратник Путина продвигает сделку о перезапуске "Северного потока-2" при поддержке США – FT

Бывший агент и близкий соратник российского диктатора Путина Маттиас Варниг разрабатывает проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, план Варнига предусматривает связь с командой Трампа через американских бизнесменов как часть скрытых усилий, направленных на содействие прекращению войны в Украине и углубление экономических связей между США и РФ.

По словам источников в Вашингтоне, некоторые деятели администрации Трампа знают об инициативе привлечения американских инвесторов и рассматривают ее как часть усилий, направленных на восстановление отношений с Москвой.

Один из собеседников рассказал, что один консорциум инвесторов под руководством США уже разработал контуры постсанкционного соглашения с "Газпромом", хотя их было несколько.

При этом высокопоставленные чиновники ЕС узнали об обсуждении перезапуска "Северного потока-2" в течение последних недель. Лидеры нескольких европейских стран обеспокоены и уже обсудили этот вопрос, рассказали изданию ознакомленные чиновники.

"Этот план теоретически даст США беспрецедентное влияние на поставки энергоресурсов в Европу после того, как страны ЕС решили положить конец своей зависимости от российского газа после ее вторжения в Украину", - пишет FT.

Но, по словам газеты, препятствия тоже являются значительными. Для этого нужно, чтобы США отменили санкции против России, Россия согласилась возобновить поставки, которые она прекратила во время войны, а Германия позволила бы газу поступать ко всем потенциальным покупателям в Европе.

"США сказали бы: "Ну, теперь на Россию можно будет положиться, потому что американцы, которые заслуживают доверия, стоят посередине", - сказал бывший высокопоставленный американский чиновник, который был знаком с некоторыми усилиями по заключению сделки. Он добавил, что американские инвесторы получат "деньги даром".

Переговоры происходят в то время, как администрация Трампа пытается заключить мирное соглашение через двусторонние переговоры с Россией. Трамп обещал углубление экономического сотрудничества с Россией, если удастся достичь мирного соглашения.

Варниг заявил Financial Times, что он "не участвовал ни в каких дискуссиях с американскими политиками или представителями бизнеса", добавив, что он "соблюдает правила как] подсанкционное лицо в США".

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что у него нет информации о каких-либо переговорах по трубопроводу. "Газпром" отказался от комментариев.

Варниг был близким другом Путина еще с 1990-х годов. В 2015 году он вместе с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель открывал газопровод "Северный поток - 1". После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Варниг назвал это "ошибкой" и вышел из состава советов директоров "Роснефти" и "Транснефти". В марте 2023 года он покинул пост гендиректора компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока - 2".

Администрация Джо Байдена ввела санкции против Варнига и Nord Stream 2 AG в 2022 году. При этом представители администрации Байдена не проявили особого интереса к предложению купить "Северный поток-2", поступившему в прошлом году от американского бизнесмена с опытом работы в России Стивена Линча.

По словам нескольких бывших американских высокопоставленных чиновников и западных бизнесменов, имеющих опыт инвестирования в РФ, одних лишь подписей Трампа и Путина будет недостаточно для перезапуска "Северного потока-2".

"Я не могу себе представить, чтобы правление любой крупной американской корпорации сейчас сказало: "Эй, давайте вернемся на российский рынок", и россияне это тоже знают - они видели эти колебания в американской политике", - сказал бывший высокопоставленный американский чиновник.

"Европа все еще имеет санкции, и подписание Германией соглашения о реабилитации "Северного потока" повлекло бы огромные расколы. Что-либо подобное - это очень далекая перспектива", - добавил он.