47% россиян пожаловалась на материальное положение: 75% не хватает на текущие нужды

В 2025 году финансовое состояние почти половины россиян стало хуже, чем в прошлом году.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на результаты опроса Anderida Financial Group, позиционирующей себя как компания, которая управляет финансами предпринимателей, с участием почти двух тысяч россиян.

Об ухудшении материального положения за год сообщили 47% респондентов; у 40% опрошенных уровень заработка остался неизменным; 13% участников опроса заявили о росте доходов за последний год.

Большинство респондентов, или 75% из них, признались, что часто имеющихся у них финансов не хватает на текущие нужды.

Напомним:

Российские власти готовятся резко повысить тарифы для россиян на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги.