Сирія отримала перші 500 тонн борошна від України

У межах програми "Grain from Ukraine" та за підтримки "Всесвітньої продовольчої програми" Україна надіслала до Сирії першу партію допомоги у 500 тонн борошна.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Як повідомляє МЗС, Сирія, під керівництвом нового уряду після падіння режиму Башара Асада, вже отримала перші 500 тонн борошно у межах програми "Grain from Ukraine" та за підтримки "Всесвітньої продовольчої програми".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики Віталієм Ковалем визначили спільні кроки для майбутніх постачань проовольства до Сирії.

"У межах ініціативи "Grain from Ukraine" Україна вже відправила соняшникову олію до Мозамбіку. Майже 416 тонн прибудуть на початку лютого. Ще 73,4 тонни олії та 970,5 тонни борошна наприкінці січня будуть у Джибуті. Крім того, 453 тонни соняшникової олії невдовзі відправляємо до Танзанії", – повідомив Андрій Коваль.

Нагадаємо:

Наприкінці грудня 2024 року Україна планувала відправити в Сирію 500 тонн українського пшеничного борошна в межах програми "Зерно з України".