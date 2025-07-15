За рік Україна експортувала понад 71 тисячу тонн борошна: найбільші покупці

У 2024/25 маркетинговому році (липень 2024 – червень 2025) Україна експортувала 71,3 тис. тонн борошна.

Про це повідомляє спілка "Борошномели України".

Зокрема, за цей період експортували 66,7 тис. тонн пшеничного борошна. Цей показник поступається обсягам поставок у попередньому сезоні, які були на рівні 92,5 тис. тонн.

Зазначається, що близько 46% обсягу експорту у сезоні-2024/25 здійснено до країн ЄС. До ТОП-5 країн-імпортерів українського борошна увійшли Молдова (20,3 тис. тонн), Чехія (15,3 тис. тонн), Палестина (10,8 тис. тонн), Франція (3,0 тис. тонн), Іспанія (2,9 тис. тонн).

За даними спілки, експорт інших видів борошна у сезоні-2024/25 склав 4,6 тис. тонн (у 2023/24 МР - 5,4 тис. тонн).

Йдеться, що частка країн ЄС за обсягами експорту склала 14% (27% у 2023/24 МР). ТОП-5 країн, до яких у 2024/25 МР поставлено інші види борошна, склали Молдова (3,2 тис. тонн), Ізраїль (0,5 тис. тонн), Хорватія (0,2 тис. тонн), Болгарія та Іспанія (по 0,1 тис. тонн).

Нагадаємо:

Від початку нового сезону, Україна експортувала 486 тис. т зернових та зернобобових культур, що на 1,51 млн т менше, ніж за аналогічний період минулого року.