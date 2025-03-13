Україна відправила до Сирії партію борошна у рамках програми Grain from Ukraine

Україна відправила чергову партію гуманітарної допомоги - 3 850 тонн борошна - в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

"Ще одна партія гуманітарної допомоги надійшла до Сирії. Спільно з Всесвітньою продовольчою програмою ООН борошно буде розподілено між місцевими пекарнями. Загалом українського борошна вистачить, аби годувати майже 60 тисяч осіб впродовж пів року", - зазначив він.

Міністр нагадав, що раніше Україна уже доставила 500 тонн пшеничного борошна для 33 250 сімей в Сирії.

Нагадаємо:

В січні у межах зустрічі міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра аграрної політики Віталія Коваля домовились координувати зусилля для масштабування програми Grain from Ukraine у Food from Ukraine.

Австрія підтримала продовольчу ініціативу Grain from Ukraine та зробила внесок 2 млн євро.