Сирія отримає 500 тонн українського борошна в межах гуманітарної програми – Зеленський

Україна відправила в Сирію 500 тонн українського пшеничного борошна в межах програми "Зерно з України".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в соцмережі X.

"500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з ВПП", - написав він.

Заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця.

Нагадаємо:

23 000 тонн української кукурудзи вирушило до Мозамбіку та Малаві в межах програми Grain from Ukraine ("Зерно з України").