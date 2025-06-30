Семейные ценности: как чешская семья зарабатывает на деталях для российских ракет

В европейском городе, где ежегодно демонстрируются достижения НАТО, процветает бизнес на поставке деталей для российских ракет. Местная семейная компания за два года войны переправила в "Русполимет" критических материалов на 22 млн долл.

Острава. Третий по величине чешский город, расположенный в 15 км от Польши и в 55 км от Словакии. До распада Чехословакии в 1993 году город называли "стальным сердцем" страны - он был металлургическим центром государства.

Со временем это изменилось. С 2001 года здесь проходят ежегодные Дни НАТО и Дни Воздушных сил Чехии. Это крупнейшая выставка по безопасности в стране, во время которой союзники хвастаются перед общественностью новыми и старыми разработками в военной сфере.

Дни НАТО в Остраве Фото Посольства США в Чешской Республике

В городе оседают и торговцы критическими для авиации материалами. Среди чешских бизнесменов спокойно работают россияне. Они продолжают торговать с РФ, помогая ей обходить санкции ЕС и усиливать свои военные возможности.

Leseft International s.r.o. - чешское предприятие из Остравы, которое называет себя крупной торгово-экспортной компанией, занимающейся международными поставками в области металлургии. Ее сайт имеет английскую, чешскую и русскую версии, а генеральный директор Сеферян Лев Ованесович был или до сих пор является гражданином России. Кроме чешской, он возглавляет одноименное российское юридическое лицо.

Скриншот старого сайта компании Leseft International s.r.o. На новом уже нет английского и чешского языков.

Более того, в руководстве компании - вся семья Льва. Основательницей российского ООО "Лесефт" указана, предположительно, его мама Эмма Сеферян. Среди руководителей чешского Leseft значатся, вероятно, муж Эммы и отец Льва Ованес Северян, а также, вероятно, еще один их сын - Ашот.

Семейные связи в руководстве компании North data

Чешская Leseft International s.r.o. - посредник между российским АО "Русполимет" и евросоюзовскими компаниями для поставки в РФ необходимой продукции.

"Русполимет" поставляет компоненты для производства ракет "Калибр" и "Искандер", которые почти ежедневно терроризируют украинские города. За это Украина внесла российскую компанию и некоторые ее дочерние структуры в санкционные списки.

Ранее Trap Aggressor расследовал обходы санкций этим предприятием. Так, некоторые работники Leseft International ранее работали в "Русполимете". Чешская компания также прошла аудит АО "Атомстройэкспорт", что позволило ей стать прямым поставщиком для компаний "Росатома".

Страница бывшего работника "Русполимета", а сейчас - Leseft International s.r.o. в сети для поиска деловых контактов LinkedIn

Кроме Leseft International s.r.o., Лев контролирует еще несколько чешских компаний. В частности, он владеет предприятием Mantacheff as. Похожая по названию Mantacheff a.s. Astana Limited также зарегистрирована в Казахстане. 6 февраля 2024 года ее переименовали в Marco Holding Limited.

СЕО и директором последней с марта 2025 года стал Альмагамбетов Эрнуар Маратули. Он зарегистрировался предпринимателем только в июне 2022 года. Согласно казахстанскому реестру, этот человек торгует овощами и фруктами. Очевидно, это подставное лицо для казахстанского филиала чешской компании. В буклете Leseft, в частности, указано, что чешская компания имеет счета в одном из банков Казахстана.

Читайте также: Завхоз войны: как Чемезов превратил Россию в оружейную фабрику

Еще одна компания под руководством Льва - Kronatech Impex s.r.o. - основана в 2013 году. Ее директорами являются украинцы Олег и Оксана Яровые. На ее сайте указано, что "Kronatech impex sro является подразделением Leseft International sro...". Яровые возглавляют в Украине ООО "Аратта инвест", производящее поковки. Похоже, эти компании - партнеры.

Сайт ООО "Аратта инвест"

По неполным таможенным данным, оказавшимся в распоряжении Trap Aggressor, за время большой войны все поставки от этой украинской компании были осуществлены для чешских Leseft International s.r.o. и Kronatech Impex s.r.o.

Trap Aggressor отправил запрос в "Аратта инвест" с вопросом, известно ли компании о поставках продукции Leseft International в Россию, в частности для компании "Русполимет", связанной с российским ВПК. На запрос ответил сам Олег Яровой. Он не отрицал сотрудничество с чешской компанией и добавил следующее.

"Аратт инвест" не владеет информацией о хозяйственных отношениях между Leseft и АО "Русполимет". Относительно смены подрядчика, который бы имел российские связи, отмечаем, что "Аратт инвест" осуществляет свою деятельность исключительно в правовом поле, не сотрудничает с предприятиями страны-агрессора и не имеет никаких деловых или финансовых связей с ними. Все наши контракты проходят проверку на предмет соответствия действующему законодательству, а их выбор базируется на принципах прозрачности и ответственности. В случае получения подтвержденной информации о контрагентах, которые имеют российские связи, "Аратт инвест" безусловно прекратит любую работу с такими контрагентами. На данный момент таких ситуаций не возникало".

Получается, что за многие годы украинской чете не представилось ни одной возможности получить данные о компании Сеферяна, его семье в РФ и поставках чешского предприятия на заводы ВПК России. Остается надеяться, что после выхода этой публикации Яровой прекратит сотрудничество с компанией, торгующей с российским ВПК.

Поставки без границ

По таможенным данным, чешская Leseft за время большой войны заказала продукции для РФ, точнее для "Русполимета", на более чем 22 млн долл. Часть товаров поставлялась по заказу Leseft вопреки экспортным ограничениям ЕС. Компании обеспечивали своей продукцией "Русполимет", но заказчиком была Leseft как посредник.

Товары, находящиеся под евросоюзовскими ограничениями, направлялись в Россию от турецкой компании Hps Muhendislik Makina Sanayi Ve Ticaret As. 99% ее поставок были осуществлены для "Русполимета" через Leseft. В частности, среди HS-кодов поставок под ограничениями были следующие:

41221 - гидравлические двигатели и моторы, линейные "цилиндры";

841950 - теплообменные агрегаты;

848180 - приборы для труб, корпусов котлов, резервуаров, чанов;

848140 - клапаны для труб, корпусов котлов, резервуаров, чанов;

850440 - статические преобразователи;

853650 - электрические выключатели на напряжение не более 1000 В.

Таким образом, подсанкционную в Евросоюзе продукцию везли в Россию из Турции, а руководила этим процессом компания из ЕС.

Через Leseft в "Русполимет" поставляли продукцию не только турецкие, но и евросоюзовские и китайские бизнесы. Например, ENCE GmbH - швейцарская металлургическая и инжиниринговая компания, имеющая представительства в Корее (BK AMSOL CO., LTD.), Испании, Франции, Туркменистане и ОАЭ (Triven L.L.C-FZ). Она производит промышленное оборудование для энергетики, химической и металлургической отраслей.

Представительство ООО "ЭНЦЕ ГМБХ" зарегистрировано и в РФ: в Москве, Татарстане и Свердловской области. Директором компании является гражданин Кипра и, предположительно, Швейцарии Иванов Дмитрий Олегович. Компания также имеет представительский офис в Узбекистане и поставляет оборудование на его предприятия химической промышленности.

Еще одним поставщиком через Leseft была турецкая компания Alliance trans, основанная в Стамбуле в 2010 году при поддержке московской "Авиа-инвест". Сейчас компания предоставляет упрощенные таможенные услуги между Турцией и Россией.

Публикация на Instagram-странице Alliance trans о том, что в апреле 2022 года компания поставляла продукцию в РФ

Через Leseft товары в РФ экспортирует и немецкая металлургическая компания SMS group GmbH , которая до сих пор имеет предприятия в России, хотя утверждает, что вышла с рынка.

На запрос Trap Aggressor компания ответила, что последняя поставка была перед большой войной, а деятельность российской компании сократили, но не закрыли.

Переведенное письмо от компании SMS group GmbH

Trap Aggressor обратился с запросами к чешской Leseft International s.r.o., горсовету Остравы и другим компаниям, упомянутым в статье. Ни одна из них пока не ответила.

* * *

Пока евросоюзовские и турецкие компании возят санкционную продукцию "Русполимету", тот обеспечивает заводы, изготавливающие детали для смертоносных ракет.

Десятки компаний из стран Евросоюза до сих пор сохраняют представительства в России, поставляя туда оборудование, технологии и материалы. Это не просто экономическое сотрудничество, это их вклад в войну. Пока такие связи будут оставаться, санкции будут больше декларативным, чем реальным сдерживанием агрессора.