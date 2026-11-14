Хуанг приховував від керівництва Nvidia роман із імовірною шпигункою

Колишній гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг вводив керівників компанії в оману щодо стосунків із китайською бізнесвумен Еліс Хуанг, представляючи їх як звичайні ділові контакти.

Про це повідомляє Reuters.

У двох повідомленнях у жовтні Хуанг запевняв керівників, зокрема головного юриста та директорку з маркетингу, що його контакти з Еліс були стандартною взаємодією з клієнтом.

Еліс Хуанг раніше обіймала керівну посаду в Megaspeed International, яка купувала продукцію Nvidia.

За словами джерел, схожі пояснення Хуанг давав і восени 2025 року. Однак Reuters ознайомилося лише з повідомленнями за жовтень 2026-го. Агентство отримало їх за умови не цитувати дослівно.

Представники Хуанга та Nvidia від коментарів відмовилися.

Американська влада перевіряє підозри щодо можливого шпигунства Еліс Хуанг на користь Китаю. Reuters не змогло незалежно підтвердити, що вона працювала на китайський уряд.

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Нагадаємо:

12 листопада Хуанг залишив посаду керівника Nvidia після скандалу довкола його позашлюбних зв'язків.