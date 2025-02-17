Си Цзиньпин провел встречу с топ-бизнесменами Китая: о чем говорили

Президент Китая Си Цзиньпин провел встречу с ведущими предпринимателями страны, среди которых был и основатель Alibaba Джек Ма, в надежде стимулировать экономический рост.

Об этом сообщает Financial Times.

Ма, который ранее попал под жесткие ограничения со стороны властей после критики финансовой политики Китая, появился на мероприятии в первых рядах. Аналитики считают это сигналом об изменении отношения Пекина к частному сектору после нескольких лет давления на технологические компании.

На встрече также присутствовали руководители китайских технологических гигантов: глава Huawei Рен Чжэнфэй, основатель Meituan Ван Син, руководитель Tencent Пони Ма и глава CATL Робин Зенг.

Ранее китайские власти проводили жесткие проверки технологических компаний, что повлияло на доверие инвесторов и потребителей. Сейчас Пекин пытается улучшить условия для бизнеса после кризиса в секторе недвижимости.

Си Цзиньпин уже использовал подобные встречи, чтобы обещать поддержку предпринимателям. Однако пока непонятно, действительно ли власти готовы смягчить контроль над частным сектором.

Напомним:

В 2024 году Китай зафиксировал крупнейший в истории отток прямых иностранных инвестиций - 168 млрд долл.