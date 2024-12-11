Шольц закликає німецький бізнес більше інвестувати в Україну

Німеччина міцно стоїть на боці України не лише в питанні військової допомоги, але й економічної. Втім, лише державної допомоги замало, потрібні приватні інвестиції.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на відкритті 7-й Німецько-українського бізнес-форуму, повідомляє Укрінформ.

Шольц підкреслив, що Путін не досяг жодної зі своїх цілей в Україні.

"Путін не зможе і економічно зруйнувати Україну, хоча дуже намагається", - сказав канцлер і згадав, що ВВП країни зростає, зростає її експорт, чому допомогли, зокрема, "коридори солідарності".

Співпраця не є дорогою з одностороннім рухом, підкреслив глава уряду. Він закликав до створення спільних підприємств і запевнив, що інтерес німецьких бізнесменів до України є дуже великим.

За словами Шольца, майже 2 тис. українських компаній активні в Україні, деякі з них планують додаткові інвестиції. Зростає співпраця в енергетичній галузі, поінформував Шольц, за словами якого в цій галузі є «багато приватних інвестицій». Але для цього потрібні інвестиційні гарантії, визнав політик і додав, що наразі Україна посідає перше місце в світі за обсягом надання Німеччиною таких гарантій.

"Без приватного капіталу відновлення не буде можливим", - підкреслив очільник німецького уряду.

Шольц у своїй промові окреслив три «меседжа». Перший - Україна пройде цю зиму. Німеччина допоможе як засобами ППО (3 комплекси Patriot і 5 систем Iris-T SLM уже в Україні, 6-та буде доставлена до кінця року, як і додаткові САУ Gepard до тих 50, які вже стоять на озброєнні ЗСУ), так і енергетиці.

Другий меседж – Путін помиляється. Німеччина не лише надає безпекові гарантії Києву, але й економічну підтримку.

Меседж номер три – якщо ви зараз інвестуєте в Україну, то ви інвестуєте в майбутнього члена ЄС.

Нагадаємо:

Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall співпрацюватиме з американською компанією Auterion, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення (ПЗ), щоб створити ПЗ, яке дозволило б ЗСУ об’єднати управління різними типами дронів.