Німеччина і США об'єднають зусилля у розробці для ЗСУ єдиної програми управління дронами

Найбільший оборонний концерн Німеччини Rheinmetall співпрацюватиме з американською компанією Auterion, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення (ПЗ), щоб створити ПЗ, яке дозволило б ЗСУ об’єднати управління різними типами дронів.

Про це пише Financial Times.

У межах партнерства Rheinmetall інтегрує свої дрони з операційною системою, розробленою Auterion. Це дозволить створити спільну архітектуру для дронів різних виробників. За словами генерального директора Auterion Лоренца Маєра, використання єдиного стандарту забезпечить ефективну взаємодію автономних систем.

Зазначається, що операційна система Auterion вже використовується українськими безпілотниками.

"Перехід від пілотованих до безпілотних систем вимагає сумісності між ними. Спільний стандарт дозволить з’єднати всі дрони в єдину архітектуру", – наголосив Маєр.

Співпраця має також стратегічне значення для НАТО. Як зазначив Маєр, якщо кожна країна Альянсу використовуватиме власний стандарт зв’язку для дронів, це ускладнить спільні військові дії. Rheinmetall і Auterion сподіваються, що їхня ініціатива сприятиме впровадженню єдиного стандарту серед союзників.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно прискорило розвиток дронів і автономних систем. Наразі в Україні використовується понад 200 різних моделей безпілотників, проте їхня взаємодія і підготовка потребують значних витрат.

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За три місяці до вересня продажі підскочили більш ніж на третину до 2,6 млрд дол. Компанія підтвердила свій прогноз на рік.

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