Саудівські танкери почали ходити в обхід Африки через погрози хуситів

Шість саудівських нафтових танкерів, схоже, відмовилися від проходу через Баб-ель-Мандебську протоку та вирушили навколо Африки. Такий маршрут подовжить рейс щонайменше на два тижні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

Два порожні супертанкери Hazm і Dilam вказують пунктом призначення Гібралтар — великий середземноморський центр заправлення. Ще чотири судна — Ghinah, Laynah, Salam і Burqan — прямують до Дурбана або затоки Алгоа в Південній Африці, які часто використовують як проміжні пункти під час міжконтинентальних рейсів.

Усі шість танкерів належать національній судноплавній компанії Саудівської Аравії Bahri.

Саудівська Аравія також перенаправляє частину нафти, призначеної для Азії, з червономорського порту Янбу до єгипетського Сіді-Керіра на узбережжі Середземного моря. Королівство опрацьовує новий механізм ціноутворення для покупців, які забиратимуть нафту звідти.

Судновласники почали відмовлятися від Баб-ель-Мандебської протоки після погроз підтримуваних Іраном хуситів атакувати судна, які заходять до саудівських портів у Червоному морі. Водночас деякі танкери, зокрема під прапорами Китаю та Пакистану, продовжують користуватися цим маршрутом.

За даними Kpler, у четвер протоку в обох напрямках перетнули близько 26 суден із сировинними вантажами. Для порівняння, через Ормузьку протоку з увімкненими системами відстеження пройшли лише два судна.

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Нагадаємо:

24 липня ЕП писала, що танкер із близько 500 тис. барелів саудівської нафти на шляху до Японії розвернувся у південній частині Червоного моря та вирушив навколо Африки.

27 липня рух через Баб-ель-Мандебську протоку скоротився до 11 суден після атак і погроз хуситів.