Хусити змусили танкер на шляху до Азії розвернутися й обігнути Африку

Танкер із близько 500 тис. барелів саудівської нафти на шляху до Японії був змушений розвернувся з південної частини Червоного моря після погроз хуситів, і тепер пливе до Азії в обхід Африки.

Про це пише Reuters із посиланням на власника судна Torm, дані відстеження суден і торговельні джерела.

Танкер під прапором Данії завантажив нафту в саудівському порту Янбу. У п'ятницю він перебував у північній частині Червоного моря, а пунктом призначення був указаний Суецький канал.

"З огляду на безпекову ситуацію в південній частині Червоного моря судно прямує через Суецький канал і навколо мису до Азії. Це відображає наш обережний підхід до безпеки екіпажу, яка залишається нашим найвищим пріоритетом", — заявив представник Torm.

Компанія призупинила проходження суден через південь Червоного моря в січні 2024 року. Цього літа цим маршрутом пройшли лише кілька її суден після окремої оцінки ризиків для кожного рейсу.

Підтримувані Іраном хусити в понеділок оголосили морську блокаду Саудівської Аравії. Це створило ризик нового фронту проти США у війні з Іраном і поширило загрозу для світової торгівлі та постачань енергоносіїв за межі Перської затоки.

Нагадаємо:

20 липня єменські хусити оголосили морську блокаду портів Саудівської Аравії, а згодом пригрозили атаками на судна, які з ними працюють.

Після цього два танкери із саудівською нафтою для Китаю та Індії змінили курс у Червоному морі.

Згодом хусити атакували саудівські танкери, після чого ціна нафти Brent перевищила $100 за барель.