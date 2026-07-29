По стопах Ірану: хусити почнуть брати плату за прохід Червоним морем – ЗМІ

Хусити можуть почати брати плату за прохід у Червоне море

Єменські хусити розглядають можливість введення зборів з комерційних суден, що проходять через південну частину Червоного моря.

Про це пише Reuters із посиланням на регіональні джерела.

Хусити розглядають можливість введення зборів за більшу частину судноплавства через Баб-ель-Мандебську протоку, яка з'єднує південну частину Червоного моря з Аденською затокою.

На даному етапі терміни впровадження цих зборів ще не визначені, кажуть джерела агентства.

Раніше в липні представники хуситів відвідали Іран для участі в похоронах покійного Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, де іранські колеги обговорили з ними питання введення зборів за транзит через Баб-ель-Мандеб.

Метою такого кроку є нормалізація практики стягнення зборів на міжнародних водних шляхах та посилення тиску на США. Китайські судна, навпаки, планують звільнити від таких зборів, і хусити підтримують цю ідею.

Китай провів прямі переговори з хуситами, щоб забезпечити своїм танкерам можливість безперешкодно пропливати Червоним морем без атак, оскільки ця країна є найбільшим у світі покупцем нафти з Саудівської Аравії.

"Представників хуситів, які повернулися літаком із Тегерана, супроводжували іранські радники, які перебували на місці, щоб надати їм консультації щодо створення потенційного органу, який регулюватиме збори за прохід через Баб-ель-Мандеб", – повідомив агентству чиновник однієї з країн регіону.

Два західні дипломати зазначили, що такий крок неминуче зіткнеться з рішучим опором з боку країн Перської затоки та Європи.

Водночас перевантажені міжнародні військово-морські сили наразі не в змозі забезпечити достатній захист торгівельного судноплавства, а політичної волі змінити цю ситуацію майже немає.

Прохід через протоку Баб-ель-Мандеб до Азії займає в середньому 16 днів, тоді як у разі перенаправлення вантажів через північну частину Червоного моря, Суецький канал і далі через південну Африку – 50 днів.

Нагадаємо:

20 липня єменські хусити оголосили про початок блокади Саудівської Аравії.

Раніше укладена угода між Іраном та США гарантувала Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна планувала почати брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Хусити вже стягували збори за безпечний транзит Червоним морем та Аденською затокою в розпал своєї морської кампанії у 2024 році. За оцінками, ці збори сягали 180 мільйонів доларів на місяць, проте ці дані не підтверджені.