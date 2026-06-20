У Тверській області РФ обмежили продаж бензину

На автозаправних станціях Тверської області РФ обмежили продаж палива.

Про це повідомляє місцеве російське медіа "Вся Тверь".

У Міністерстві промисловості та торгівлі Тверської області прокоментували ситуацію та зазначили, що обмеження діють для усіх фізичних осіб.

Водночас там додали, що обмеження не діють для корпоративних клієнтів.Обмеження діють на АЗС "Сургутнефтегаз" та "Татнефть"

Нагадаємо:

У Росії розгорається паливна криза на тлі триваючих українських ударів по нафтопереробних заводах: дефіцит автомобільного палива, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, поширився на столичний регіон.

Раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало РФ понад 7 млрд дол.

19 червня бійці СБС завдали удару по Глібівському підземному сховищі газу на півострові Тарханкут та низці засобів ППО в окупованому Криму.