Нафта Brent знову піднялась вище 80 доларів за барель

Після підписання домовленостей про відкриття Ормузької протоки, ціна нафти почала опускатись, але у пʼятницю 19 червня ціна піднялась вище 77 доларів за барель, а еталонний сорт Brent – вище 80 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у пʼятницю 19 червня ціна барелю нафти тримається на рівні 77,5 доларів. При цьому ціна еталонного бренду Brent тримається на рівні 80,3 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня, вівторка, – ціни зросли на приблизно 1 долара.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Нагадаємо:

Рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.

США дозволять Ірану негайно розпочати продаж нафти та палива в рамках угоди про припинення війни.