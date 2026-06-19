Російські та білоруські перевізники навчилися обходити санкції і працюють у ЄС

У Польщі діє мережа логістичних компаній, підконтрольних російським та білоруським власникам, які продовжують обходити санкції ЄС, введені проти Росії.

Про це пише GuildHall.

За даними Інституту Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute), центральною фігурою в цій схемі є білорусько-російський мільйонер Василь Сметанін, власник білоруської компанії "Дженты Спедиция" та російської фірми "СДС Холдинг".

Для легалізації своєї діяльності в ЄС Сметанін використовує складну корпоративну структуру, зазначили дослідники.

До неї входять австрійський фінансист Флоріан Кошат і колишня керівниця російського "Сбербанку" Юлія Чечет. В мережу входять зареєстровані в Польщі компанії, такі як DSPL, Azonik, BIRC Transport і Rezon Trans. У схемі також бере участь австрійська холдингова компанія Albereta GmbH та її дочірня компанія Eastin Forwarding Holding.

"Незважаючи на санкції ЄС, що забороняють білоруським і російським транспортним компаніям працювати на території Європейського Союзу, ці польські компанії, що належать або контролюються білоруськими та російськими інтересами, отримали статус підприємства автомобільного транспорту (ПУЗ) завдяки використанню юридичних лазівок", – говориться у публікації.

З квітня 2022 року ЄС заборонив білоруським і російським транспортним компаніям здійснювати діяльність на території ЄС. Вантажоперевезення між Білоруссю та ЄС тепер, як правило, здійснюються шляхом перевалки вантажів або обміну причепами на прикордонних переходах.

Крім того, будь-якій транспортній компанії, зареєстрованій у Білорусі або Росії, або компанії, в якій громадяни цих країн володіють не менше 25 відсотками акцій, заборонено здійснювати діяльність на території ЄС.

Раніше польська влада провела аудит більш ніж 11 тисяч транспортних компаній і ініціювала процедуру відкликання ліцензій у 453 фірм.

Такі компанії, як Azonik, BIRC Transport і Rezon Trans, не повинні були отримувати статус регіональних транспортних підприємств, оскільки вони були створені — і досі контролюються — білоруськими та російськими власниками, які володіють більше ніж 25 відсотками акцій, запевняє RLI .

"Виявлена в Польщі логістична мережа демонструє, що Росія та Білорусь адаптувалися до санкційного тиску і все частіше покладаються на фінансові, правові та корпоративні механізми для обходу обмежень ЄС", – говориться у публікації.

Економічна діяльність стає інструментом стратегії гібридної війни Кремля, а компанії та посередники, що працюють в ЄС, стають найважливішими помічниками в цих зусиллях, підриваючи ефективність санкцій і створюючи додаткові ризики для європейської безпеки.

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