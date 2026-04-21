Суднам біля Ормузу шлють фейкові вимоги платити Bitcoin за прохід

Компанії, чиї судна застрягли на захід від Ормузької протоки, отримували шахрайські повідомлення з обіцянкою безпечного проходу через цей водний шлях в обмін на криптовалюту.

Про це попередила грецька компанія з управління морськими ризиками MARISKS, пише Reuters.

США зберігають блокаду іранських портів, тоді як Іран то знімає, то знову запроваджує блокаду Ормузької протоки, через яку до початку війни на Близькому Сході проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

На тлі переговорів про припинення вогню Тегеран, який контролює цей вузький морський коридор, запропонував стягувати плату із суден за безпечний прохід.

У понеділок MARISKS випустила попередження для судновласників, у якому зазначила, що невідомі особи, які видають себе за представників іранської влади, надіслали деяким судноплавним компаніям повідомлення з вимогою сплатити транзитний збір у криптовалюті — Bitcoin або Tether — за "дозвіл".

"Ці конкретні повідомлення є шахрайством", — заявила компанія, додавши, що їх не надсилала іранська влада

Нагадаємо:

Раніше в Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

19 квітня Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Однак вже 20 квітня очільник Білого дому заявив, що американські військові захопили іранське судно, коли те намагалось прорвати блокаду США в Оманській затоці.

Тоді комерційний рух через Ормузьку протоку майже завмер після короткого і хаотичного відкриття на вихідних, яке завершилося першим захопленням іранського судна Сполученими Штатами.