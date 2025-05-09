Сентиментальної підтримки з боку країн-членів ЄС мало, потрібна "коаліція охочих" – Прево

Створення міжнародної коаліції для збереження російських активів у Європі замороженими абсолютно необхідне на випадок, якщо хтось з країн-членів ЄС заблокує продовження санкцій.

Про це міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево розповів у інтерв’ю Euractiv.com.

"Нам абсолютно необхідні альтернативи для замороження активів. Ми могли б створити нову міжнародну рамкову ініціативу, яка змусить ці активи залишатися в Euroclear (бельгійська клірингова компанія, яка контролює левову частку санкційних російських активів у Європі – ред.). Іншою альтернативою могла б стати національна ініціатива бельгійського парламенту", – сказав Прево.

"Ми визначимо, чи буде необхідно перенести це в наше національне законодавство. Я думаю, що буде краще уникнути цього та запропонувати міжнародну рамкову систему з міцною правовою основою", – додав він.

"Нам абсолютно необхідно об'єднати ризики. Нам абсолютно необхідно мати взаємний підхід. Бачачи ризик як юридичний, так і фінансовий, абсолютно важливо мати "коаліцію охочих" – цього разу пов'язану з російськими активами", – зазначив бельгійський міністр.

Видання нагадує, що дію цих санкцій необхідно продовжувати щопівроку одностайним рішенням усіх країн ЄС. Та європейські дипломати очікують, що у липні Угорщина спробує заблокувати ухвалення цього рішення.

Міністр закордонних справ Бельгії висловив сподівання, що країни ЄС зможуть домовитися про чіткі кроки у цьому напрямку у найближчі тижні.

"Час спливає, тому дуже важливо мати чіткий процес, визначений у найближчі тижні, до того моменту, коли нам доведеться приймати рішення щодо 17-го пакету санкцій", – зазначив Прево.

За його словами, якщо досягти результатів у цьому питанні не вдасться, Бельгія не має наміру брати відповідальність за збереження російських активів замороженими.

"Бельгія абсолютно не хоче залишатися наодинці і брати на себе весь ризик переслідування Росії в різних судах, маючи лише сентиментальну підтримку з боку країн-членів ЄС. Ні, нам потрібні сильні, письмові зобов'язання від інших країн – можливо, не лише країн ЄС, але, можливо, також за підтримки Великої Британії, Канади та інших", – наголосив Прево.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейська компанія Euroclear передасть €3 млрд заморожених російських коштів західним інвесторам, які працювали у РФ і кошти яких минулого року Москва конфіскувала.

За даними агентства Reuters, компанія Euroclear планує вилучити та перерозподілити ці російські кошти, заморожені у бельгійській фірмі. Така можливість з'явилася у влади ЄС у 2024 році після зміни санкционного режиму. Компетентний орган надав дозвіл на розгляд компенсаційних сум та їх використання.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія та ЄС активізують переговори про те, як конфіскувати заморожені російські активи, щоб посилити тиск на РФ напередодні можливих мирних переговорів щодо завершення війни проти України.

За даними МЗС Великої Британії, міністр закордонних справ Девід Леммі та головний дипломат ЄС Кая Каллас обговорять у вівторок у Лондоні "інноваційні ініціативи" для збільшення фінансування європейської оборони та підвищення військової готовності.

Переговори також стосуватимуться юридичних і фінансових механізмів, які дозволять Європі конфіскувати мільярди доларів російських активів.

Також повідомлялося, що головуюча в Європейській раді Польща сподівається, що новий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні буде ухвалено до 1 липня.

Про це під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі сказав міністр з європейських питань Польщі Адам Шлапка.

"Робота над 17-м пакетом санкцій щойно розпочалася. Я сподіваюся, що вона буде завершена до кінця польського головування. Наша позиція чітка і не змінилася. Україна повинна бути у сильній позиції, щоб мати змогу домовитися про вигідну угоду та захистити її після її укладення. Ми готові підтримати ці зусилля інструментами, які має в своєму розпорядженні ЄС", – сказав він.