Велика Британія та ЄС обговорять конфіскацію заморожених активів РФ – Bloomberg

Велика Британія та ЄС активізують переговори про те, як конфіскувати заморожені російські активи, щоб посилити тиск на РФ напередодні можливих мирних переговорів щодо завершення війни проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними МЗС Великої Британії, міністр закордонних справ Девід Леммі та головний дипломат ЄС Кая Каллас обговорять у вівторок у Лондоні "інноваційні ініціативи" для збільшення фінансування європейської оборони та підвищення військової готовності.

Переговори також стосуватимуться юридичних і фінансових механізмів, які дозволять Європі конфіскувати мільярди доларів російських активів.

За словами людей, знайомих із ситуацією, попри досягнутий прогрес, деякі країни, такі як Бельгія та Німеччина, все ще виступають проти цього через побоювання щодо порушення принципу державного імунітету в міжнародному праві та можливих наслідків для євро.

Європа намагається посилити тиск на Росію напередодні чергової телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Путіним, яка має відбутися у вівторок. США закликають Росію погодитися на 30-денне перемир’я, яке Україна готова прийняти.

ЄС, країни "Групи семи" та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів Центрального банку Росії у вигляді цінних паперів та готівки, переважно через бельгійський кліринговий центр Euroclear. Також санкції проти російських олігархів заморозили приблизно 58 мільярдів доларів у вигляді нерухомості, яхт та приватних літаків.

Нагадаємо:

Національні збори Франції 12 березня розглянули резолюцію із закликом арештувати російські активи на користь України.

Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться на рахунках міжнародних фінансових інституцій.