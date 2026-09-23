Нафта відреагувала на сигнали з переговорів щодо завершення війни з Іраном
Ціни на нафту продовжили падіння в середу на тлі відновлення постачання із Саудівської Аравії та надій на переговори щодо завершення війни США з Іраном.
Про це пише Reuters.
Станом на 04:21 GMT ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,1% — до $98,16 за барель, WTI — на 1,67%, до $89,01.
Обидві марки дешевшають уже шосту торгову сесію поспіль і перебувають біля двотижневих мінімумів.
Одним із факторів стало відновлення Саудівською Аравією роботи нафтопроводу East-West. Через нього країна перенаправляла близько 4 млн барелів на добу в обхід Ормузької протоки.
На ціни також тиснуть очікування можливого дипломатичного прогресу між США та Іраном. Президент США Дональд Трамп заявив, що його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели "продуктивні переговори" з посередниками Ірану і що, на його думку, сторони мають значний імпульс для укладення угоди.
У вівторок Brent закрилася нижче $100 за барель уперше з 8 вересня.
Нагадаємо:
Іран запропонував знову відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів, якщо США послаблять військовий тиск і скасують блокаду іранських портів, що створює потенційну можливість для відновлення дипломатичних відносин між Тегераном і Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Вашингтон має вибір між угодою з Іраном та "анігіляцією" Ісламської Республіки.