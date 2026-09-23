Нафта відреагувала на сигнали з переговорів щодо завершення війни з Іраном

Ціни на нафту продовжили падіння в середу на тлі відновлення постачання із Саудівської Аравії та надій на переговори щодо завершення війни США з Іраном.

Про це пише Reuters.

Станом на 04:21 GMT ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,1% — до $98,16 за барель, WTI — на 1,67%, до $89,01.

Обидві марки дешевшають уже шосту торгову сесію поспіль і перебувають біля двотижневих мінімумів.

Одним із факторів стало відновлення Саудівською Аравією роботи нафтопроводу East-West. Через нього країна перенаправляла близько 4 млн барелів на добу в обхід Ормузької протоки.

На ціни також тиснуть очікування можливого дипломатичного прогресу між США та Іраном. Президент США Дональд Трамп заявив, що його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели "продуктивні переговори" з посередниками Ірану і що, на його думку, сторони мають значний імпульс для укладення угоди.

У вівторок Brent закрилася нижче $100 за барель уперше з 8 вересня.

Нагадаємо: