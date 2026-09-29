Саудівська Аравія відновила експорт в обхід Ормузької протоки

Саудівська Аравія відновила відвантаження нафти з порту Янбу на Червоному морі після поновлення роботи трубопроводу "Схід-Захід", який дозволяє обійти Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела з ринку та дані про судноплавство.

Атаки іракських терористів змусили королівство зупинити роботу трубопроводу 11 вересня, що призвело до припинення експорту сирої нафти з Янбу. Роботу трубопроводу відновили 22 вересня, проте порт продовжував стояти.

Відновлення відвантажень у Янбу має збільшити обсяги експорту нафти з Близького Сходу та знизити ціни на енергоресурси.

Два торговельні джерела агентства окремо оцінили обсяги відвантаження сирої нафти з Янбу приблизно у 2 мільйони барелів на добу, починаючи з минулого тижня.

Компанія Kpler, що відстежує рух суден, оцінює поточну пропускну здатність трубопроводу "Схід-Захід" приблизно у 2,65 млн барелів на добу та очікує, що найближчими днями вона зросте до рівня 3-4 млн барелів на добу.

Повне відновлення показників, що існували до атаки – близько 5,5 млн барелів на добу – може зайняти ще місяць.

За оцінками аналітиків, середній показник транзиту нафти через Ормузьку протоку (включно з перевалкою вантажів між суднами в Оманській затоці) за 7 днів станом на 22 вересня становив 9 мільйонів барелів на добу.

Це становить приблизно 60% від середнього показника у 2025 році.

З урахуванням чистого приросту запасів у Янбу та Фуджейрі обсяги експорту нафти з Близького Сходу сягають рівня, що становить майже 80% від показників періоду до початку війни США з Іраном.

Нагадаємо:

Ф'ючерси на нафту в Китаї злетіли до рекордних 129 дол. за барель на тлі проблем із постачанням з Близького Сходу після зупинки ключового саудівського трубопроводу.