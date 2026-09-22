Іран запропонував розблокувати Ормуз протягом тижня

Іран запропонував знову відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів, якщо США послаблять військовий тиск і скасують блокаду іранських портів, що створює потенційну можливість для відновлення дипломатичних відносин між Тегераном і Вашингтоном.

Про це пише Modern Diplomacy.

Високопоставлений іранський чиновник розповів Reuters, що делегація Ірану на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку має повноваження відновити дипломатичні переговори зі Сполученими Штатами.

Офіційний представник заявив, що Вашингтону спочатку потрібно буде офіційно оголосити, що він хоче вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, і погодити графік переговорів.

Пропозиція з'явилася на тлі посилення напруження між двома країнами та попереджень з боку Ірану, що будь-яка нова військова операція США може викликати відповідь.

Позиція Ірану пов'язує відновлення роботи стратегічного водного шляху безпосередньо з більш широкими переговорами з Вашингтоном.

Іранський чиновник заявив, що пропозицію Тегерана передали Сполученим Штатам через посередників 16 вересня.

Деталі можливого угоди про припинення ворожнечі тепер можуть обговорюватися в Нью-Йорку, де обидві сторони мають дипломатичних представників на Генеральній асамблеї ООН.

Військова влада Ірану попередила в неділю, що Сполучені Штати, здається, готуються відновити військові операції за підтримки регіональних країн. І що будь-яка нова атака призведе до безстрокової помсти.

"Остання пропозиція, отже, створює два протилежні шляхи: продовження військового тиску та можливе повернення до непрямої дипломатії. Пропозиція Ірану ставить Сполучені Штати в таку позицію, де військові та дипломатичні варіанти тісно пов'язані", – пише видання.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у вівторок прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній асамблеї ООН. Однак, високопосадовець Ірану заявив, що не зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у штаб-квартирі ООН.

Протока Ормуз є одним з найважливіших енергетичних коридорів світу, що з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та ширшою глобальною судноплавною мережею.

До початку конфлікту в Ірані 28 лютого приблизно одна п'ята частина світових постачань нафти та зрідженого природного газу проходила через протоку.

Тегеран просить Вашингтон вжити початкових заходів перед відновленням роботи водного шляху, зокрема зменшити військовий тиск і зняти блокаду, що впливає на іранські порти.

Вашингтон публічно не прийняв ці умови, тоді як напруга залишається через можливість відновлення військових дій США.

"Водночас Трамп вказав, що був би відкритий до зустрічі з Пезешкіаном під час зборів ООН. Можливість відновлення переговорів, отже, виникла поряд із військовим протистоянням, а не після його повного вирішення", – говориться у публікації.

Генеральна асамблея ООН надає Тегерану та Вашингтону можливість використовувати дипломатичні канали, оскільки обидва уряди вже представлені в Нью-Йорку.

Іранський чиновник описав зустріч як "золоту можливість" для Вашингтона повернутися до дипломатії і сказав, що Тегеран вітає відновлення переговорів, якщо Штати зроблять конкретні кроки.

Пропозиція також з'явилася після місяців непрямих переговорів і тимчасових угод, які не змогли призвести до стійкого врегулювання. Протока Ормуз залишалася однією з центральних невирішених проблем у переговорах між Тегераном і Вашингтоном.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Іран через катарських посередників передав США три умови для відновлення переговорів, спрямованих на завершення війни.

Як повідомлялося раніше, 17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".