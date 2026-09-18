В Ормузі атакували ще один танкер

16 вересня 2026 року танкер, що виходив із Ормузької протоки, був уражений невідомим снарядом.

Про це повідомляє Управління морських торгових операцій Британії UKMTO.

UKMTO отримало підтверджене повідомлення із запізненням.

За повідомленнями, екіпаж у безпеці. Про оцінку збитків та вплив на навколишнє середовище не повідомлялося.

"Суднам рекомендується дотримуватися обережності під час проходження протоки та повідомляти UKMTO про будь-яку підозрілу діяльність; влада проводить розслідування", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Цього тижня через Ормузьку протоку пройшли щонайменше дві партії скрапленого природного газу, оскільки виробники шукають способи збільшити постачання на ринок, який страждає від дефіциту пропозиції та стрімкого зростання цін.