Саудівська Аравія підвищила ціни на свою нафту всупереч проханню Трампа

Саудівська Аравія поки що не реагує на заклики Дональда Трампа наростити видобуток, щоб сильно знизити світові ціни на нафту, і навіть вирішила підвищити котирування для європейських та азійських покупців.

Про це пише видання The Moscow Times.

Вартість Arab Light, основного сорту, що поставляється в Азію, з березня буде збільшено на $2,4 за барель - це максимальне зростання з серпня 2022 року, коли нафта марки Brent, головний світовий орієнтир, торгувалася в районі $100 за барель після стрибка, викликаного російським вторгненням в Україну.

У результаті Arab Light стане на $3,9 за барель дорожче, ніж кошик нафти "Оман/Дубай", пише "Интерфакс" із посиланням на повідомленні Saudi Aramco.

Для європейських компаній, які вирішать придбати саудівську нафту з поставкою в березні, держкомпанія підвищує ціну на $3,2 за барель. А для покупців зі США зростання буде зовсім невеликим - $0,1-0,3 за барель.

Після повідомлення Saudi Aramco ціни на нафту перейшли від зниження до зростання: американський сорт WTI додавали приблизно по 0,4% до $75 і $71,4 за барель відповідно.

Поки що на ринок загалом тиснуть негативні очікування у зв'язку з торговельною війною, яку загрожує розв'язати Трамп і яка може призвести до уповільнення зростання світової економіки.

Також з'явилися повідомлення, що Трамп доручив своїй адміністрації посилити економічний тиск на Іран. Але це не зупинило зниження цін.

Наприкінці січня Трамп заявив, що збирається попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти, і висловив здивування, чому "вони не зробили цього до виборів" у США.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли після того, як державна нафтова компанія Саудівської Аравії різко підняла вартість березневих поставок. Однак це зростання відбулося на тлі найбільшого за майже три місяці падіння котирувань Brent, що сталося напередодні.