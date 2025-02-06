Нафта зросла в ціні, оскільки політика Трампа продовжує тиснути на ціни

Ціни на нафту зросли після того, як державна нафтова компанія Саудівської Аравії різко підняла вартість березневих поставок. Однак це зростання відбулося на тлі найбільшого за майже три місяці падіння котирувань Brent, що сталося напередодні.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів до 74,69 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 15 центів до 71,18 долара за барель.

Ціни на нафту впали більш ніж на 2% в середу, оскільки значне збільшення запасів нафти і бензину в США свідчило про слабший попит, а інвестори зважували наслідки нового раунду торгівельних тарифів між США і Китаєм, включаючи мита на енергетичні продукти.

Зазначається, що різке підвищення цін для азійських покупців Саудівською компанією Saudi Aramco, провідним світовим експортером нафти, зупинило розпродаж у середу.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали через збільшення запасів у США та занепокоєння ринку новою торговельною війною між Вашингтоном і Пекіном.

У вівторок ціни на американську нафту знизилися майже на 2% після того, як набули чинності нові мита США на китайський імпорт.