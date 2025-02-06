Саудовская Аравия повысила цены на свою нефть вопреки просьбе Трампа

Саудовская Аравия пока не реагирует на призывы Дональда Трампа нарастить добычу, чтобы сильно снизить мировые цены на нефть, и даже решила повысить котировки для европейских и азиатских покупателей.

Об этом пишет издание The Moscow Times.

Стоимость Arab Light, основного сорта, поставляемого в Азию, с марта будет увеличена на $2,4 за баррель - это максимальный рост с августа 2022 года, когда нефть марки Brent, главный мировой ориентир, торговалась в районе $100 за баррель после скачка, вызванного российским вторжением в Украину.

В результате Arab Light станет на $3,9 за баррель дороже, чем корзина нефти "Оман/Дубай", пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщении Saudi Aramco.

Для европейских компаний, которые решат приобрести саудовскую нефть с поставкой в марте, госкомпания повышает цену на $3,2 за баррель. А для покупателей из США рост будет совсем небольшим - $0,1-0,3 за баррель.

После сообщения Saudi Aramco цены на нефть перешли от снижения к росту: американский сорт WTI прибавляли примерно по 0,4% до $75 и $71,4 за баррель соответственно.

Пока на рынок в целом давят негативные ожидания в связи с торговой войной, которую грозит развязать Трамп и которая может привести к замедлению роста мировой экономики.

Также появились сообщения, что Трамп поручил своей администрации усилить экономическое давление на Иран. Но это не остановило снижение цен.

В конце января Трамп заявил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти, и выразил удивление, почему "они не сделали этого до выборов" в США.

Напомним:

Цены на нефть выросли после того, как государственная нефтяная компания Саудовской Аравии резко подняла стоимость мартовских поставок. Однако этот рост произошел на фоне крупнейшего за почти три месяца падения котировок Brent, произошедшего накануне.