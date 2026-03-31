Один із найбільших НПЗ Росії може не працювати ще місяць – Reuters

Семен Рубан — 31 березня, 16:50
Російський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез", уражений дронами 26 березня, може відновити роботу трьох із чотирьох основних установок упродовж місяця.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Три з чотирьох установок становлять близько 60% від загальної потужності заводу.

Водночас темпи відновлення залежатимуть від того, наскільки швидко пошкоджені російські порти зможуть відновити відвантаження нафти.

Ремонт дасть заводу можливість виробляти моторне паливо, проте експорт залишиться складним через нещодавні атаки дронів на порти Балтійського моря.

У 2024 році завод виробив 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту та 600 000 тонн бітуму.

Нагадаємо:

У ніч на 26 березня безпілотники атакували Ленінградську область РФ, де розташований НПЗ "Киришинафтооргсінтез". Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу. Після цього завод повністю зупинився.

Також у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

23 березня після атаки росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Ленінградську область, "пошкодження ємності з паливом" і пожежу в порту Приморська.

Внаслідок цих атак, а також захоплення танкерів та зупинки трубопроводу "Дружба", Росія втратила понад 40% експортних потужностей нафти.

