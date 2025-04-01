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Російські залізниці під DDoS-атакою: не працюють сайт і додаток

Олексій Артемчук — 1 квітня, 17:02
Російські залізниці під DDoS-атакою: не працюють сайт і додаток
Getty Images

Державна монополія "Российские железные дороги" (РЖД) повідомила про масовану DDoS-атаку, через яку їхній сайт та мобільний додаток тимчасово припинили роботу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Каси на станціях та вокзалах функціонують штатно, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі", – зазначено в повідомленні.

Зранку 1 квітня користувачі повідомляли про проблеми з доступом до сайту, при спробі відкрити сторінку з’являється помилка 504. Крім того, на порталі Downdetector було зафіксовано скарги щодо збоїв у роботі мобільного додатку залізниць, зазначають в РБК.

Нагадаємо:

Російські нафтові компанії зіткнулися з проблемами під час відправки цистерн із нафтоналивними вантажами залізницею, бо компанія РЖД ("Российские железные дороги") відмовляється приймати їх до перевезення. Це створює загрозу зриву поставок на внутрішній ринок Росії.

Росія залізниця

залізниця

Російські залізниці під DDoS-атакою: не працюють сайт і додаток
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