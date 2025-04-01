Російські залізниці під DDoS-атакою: не працюють сайт і додаток

Державна монополія "Российские железные дороги" (РЖД) повідомила про масовану DDoS-атаку, через яку їхній сайт та мобільний додаток тимчасово припинили роботу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Каси на станціях та вокзалах функціонують штатно, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі", – зазначено в повідомленні.

Зранку 1 квітня користувачі повідомляли про проблеми з доступом до сайту, при спробі відкрити сторінку з’являється помилка 504. Крім того, на порталі Downdetector було зафіксовано скарги щодо збоїв у роботі мобільного додатку залізниць, зазначають в РБК.

Нагадаємо:

Російські нафтові компанії зіткнулися з проблемами під час відправки цистерн із нафтоналивними вантажами залізницею, бо компанія РЖД ("Российские железные дороги") відмовляється приймати їх до перевезення. Це створює загрозу зриву поставок на внутрішній ринок Росії.