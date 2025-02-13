У РФ кажуть про загрозу дефіциту нафтопродуктів через проблеми з їх вивезенням залізницею

Російські нафтові компанії зіткнулися з проблемами під час відправки цистерн із нафтоналивними вантажами залізницею, бо компанія РЖД ("Российские железные дороги") відмовляється приймати їх до перевезення. Це створює загрозу зриву поставок на внутрішній ринок Росії.

Про це пише російська газета "Коммерсант" із посиланням на джерела.

За даними видання, понад 40% добового навантаження не приймають до перевезення, і за підсумками першого тижня лютого середньодобове навантаження нафти та нафтопродуктів скоротилося на 16% рік до року та на 12% – до січня.

У РЖД пояснили, що основною причиною невиконання плану перевезень є те, що відправники вантажу не пред'являють вантаж до перевезення.

Зазначається, що особливо критична ситуація для Самарської групи НПЗ та "Ангарської нафтохімічної компанії", але складнощі з відвантаженням є також і в інших компаній, зокрема "Газпромнєфті".

Нафтовики зі свого боку попереджають про можливі проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку пальним у лютому, а також про недоотримання РЖД тарифної виручки.

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