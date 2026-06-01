FIFA продала права на трансляцію ЧС-2026 в Індії втричі дешевше очікуваного

Міжнародна федерація футболу (FIFA) уклала угоду з індійською компанією Zee Entertainment про трансляцію Чемпіонату світу-2026 в Індії.

Про це повідомляє пресслужба FIFA.

Пакетна угода охоплює трансляцію 39 турнірів під егідою FIFA до 2034 року, зокрема чоловічі ЧС 2026 і 2030 років, а також юніорські та жіночі змагання.

"Угода покликана розширити доступність та залучити вболівальників по всій Індії, зокрема до ЧС-2026", – заявили у FIFA.

Як зазначає Reuters, оголошення про угоду лише за 10 днів до старту ЧС-2026 поклало край багатомісячним переговорам щодо телеконтракту. Спочатку FIFA вимагала близько 100 млн дол. за пакет прав на трансляцію в Індії ЧС-2026 та ЧС-2030, але згодом була змушена знизити ціну до 60 млн дол.

Компанія JioStar мільярдера Мукеша Амбані, яка транслювала ЧС-2022, пропонувала лише близько 20 млн дол., мотивуючи це нічним часом трансляції ігор та відсутністю збірної Індії на турнірі, але отримала відмову. А Sony, яка володіла правами на трансляцію в Індії ЧС-2014 та ЧС-2018, проводила переговори, але так і не подала заявку.

Фінансові умови підписаної угоди офіційно не розголошують, але за даними Sportcal та Esquire India, Zee заплатила за телеправа на ЧС-2026 не більше 30-35 млн дол. – лише третину від 100 млн дол., які спочатку вимагала FIFA.

Раніше FIFA уклала угоду на трансляцію ЧС-2026 на ще одному критично важливому для себе телеринку – китайському. Спочатку організація вимагала 250-300 млн дол., але зрештою була змушена продати права в КНР за 60 млн дол.

