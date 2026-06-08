Росія перенаправить експортну нафту на переробку через дефіцит палива

Росія має намір скоротити експорт сирої нафти, оскільки планує збільшити обсяги переробки в червні на тлі загрози дефіциту палива.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За попередніми даними, відвантаження нафти з західних портів Приморська, Усть-Луги та Новоросійська можуть скоротитися до 1,7 млн барелів на добу (б/д) у червні з 2,5 млн б/д у травні.

За інформацією джерел Reuters, це зниження може бути частково пов'язане зі зменшенням обсягів видобутку нафти.

Видобуток нафти в Росії знижується з початку року, заявив у четвер віце-прем'єр-міністр Олександр Новак, пояснивши це "незапланованим технічним обслуговуванням на нафтопереробних заводах".

Агресор планує збільшити обсяги переробки нафти після ремонту НПЗ, які були атаковані ЗСУ.

Росія була змушена скоротити видобуток нафти у квітні через такі атаки на порти та нафтопереробні заводи, а також через зупинку нафтопроводу "Дружба".

Це відбувається на тлі сезонного зростання попиту на паливо та дефіциту, про який повідомляється в деяких регіонах, але зниження видобутку означає, що додаткову сировину для переробки доведеться відволікти з експорту.

Тим часом джерела Reuters в галузі повідомили, що не було укладено жодних спотових угод на поставку західносибірської нафти з відвантаженням у червні для внутрішнього ринку, оскільки виробники зосереджені на експорті та посилаються на дефіцит сировини цього місяця.

Нагадаємо:

Сили спеціальних операцій у серії дронових ударів уразили вузол двох російських магістральних нафтопроводів в Волгоградській області РФ у ніч проти 8 червня.