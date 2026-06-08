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Росія перенаправить експортну нафту на переробку через дефіцит палива

Володимир Тунік-Фриз — 8 червня, 18:12
Росія перенаправить експортну нафту на переробку через дефіцит палива
Росія перенаправить експортну нафту на переробку через дефіцит палива
Getty Images

Росія має намір скоротити експорт сирої нафти, оскільки планує збільшити обсяги переробки в червні на тлі загрози дефіциту палива.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За попередніми даними, відвантаження нафти з західних портів Приморська, Усть-Луги та Новоросійська можуть скоротитися до 1,7 млн барелів на добу (б/д) у червні з 2,5 млн б/д у травні.

За інформацією джерел Reuters, це зниження може бути частково пов'язане зі зменшенням обсягів видобутку нафти.

Видобуток нафти в Росії знижується з початку року, заявив у четвер віце-прем'єр-міністр Олександр Новак, пояснивши це "незапланованим технічним обслуговуванням на нафтопереробних заводах".

Агресор планує збільшити обсяги переробки нафти після ремонту НПЗ, які були атаковані ЗСУ.

Росія була змушена скоротити видобуток нафти у квітні через такі атаки на порти та нафтопереробні заводи, а також через зупинку нафтопроводу "Дружба".

Це відбувається на тлі сезонного зростання попиту на паливо та дефіциту, про який повідомляється в деяких регіонах, але зниження видобутку означає, що додаткову сировину для переробки доведеться відволікти з експорту.

Тим часом джерела Reuters в галузі повідомили, що не було укладено жодних спотових угод на поставку західносибірської нафти з відвантаженням у червні для внутрішнього ринку, оскільки виробники зосереджені на експорті та посилаються на дефіцит сировини цього місяця.

Нагадаємо:

Сили спеціальних операцій у серії дронових ударів уразили вузол двох російських магістральних нафтопроводів в Волгоградській області РФ у ніч проти 8 червня.

Росія нафта

нафта

Росія перенаправить експортну нафту на переробку через дефіцит палива
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