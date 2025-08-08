Российская нефть предлагается со скидками: Индия сокращает закупки из-за пошлин США

Китайским покупателям предлагаются срочные поставки флагманской российской нефти Urals, что свидетельствует об изменениях на мировом нефтяном рынке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп усилил давление на Индию из-за ее закупок у Москвы.

Поставки Urals с поступлением в октябре рекламируются покупателям по более низким ценам, что вызывает интерес у государственных и частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые сейчас ведут переговоры по грузам.

Хотя Китай является покупателем №1 российской нефти, поставляемой морским и наземным путями, местные НПЗ преимущественно покупают сорт ESPO, который производится и загружается из восточной части страны.

Импорт Urals, поставляемый из портов на западе, обычно не входит в привычный спрос китайских переработчиков из-за географического расстояния и высоких затрат на транспортировку.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп объявил об удвоении пошлин на весь индийский импорт в качестве наказания за закупки российской нефти. Этот шаг США побудил государственные НПЗ Индии отказаться от закупок и искать альтернативные поставки, освободив объемы, которые могли бы оказаться в Китае.

Несмотря на это, хотя Китай рассматривается как потенциальный альтернативный рынок для Urals, остается неясным, компенсирует ли Пекин потерю индийского спроса на фоне торговой напряженности с Вашингтоном. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты также могут ввести пошлины для Китая.

На этом фоне трейдеры ведут переговоры с потенциальными китайскими покупателями о поставках нефти Urals по цене с надбавкой $1,5 за баррель к котировкам лондонской Brent. Это ниже, чем предыдущая разница (около $2,5), которая фиксировалась в конце прошлой недели.

В прошлом месяце китайский НПЗ Shandong Yulong Petrochemical Co. приобрел нефть Urals, что стало редкой покупкой.

По словам аналитика Energy Aspects Цзянаня Суна, хотя Индия существенно сокращает спотовые закупки из России, некоторые китайские НПЗ получили несколько грузов Urals с поставкой в октябре. Он отметил, что Китай вряд ли сможет поглотить все российские баррели, от которых отказалась Индия.

Сун добавил, что Urals не является базовым сортом для китайских государственных НПЗ, что ограничивает интерес страны к стратегическому накоплению этого сорта. Он также считает, что китайские государственные предприятия будут осторожными в отношении приобретения дополнительных российских баррелей на фоне торговых переговоров между США и Китаем.

Напомним:

Нефтеперерабатывающий завод Nayara Energy в Индии, который в прошлом месяце попал под санкции Европейского Союза, обратился к правительству с просьбой помочь в решении проблемы с транспортировкой топлива.

Дополнительные пошлины президента Дональда Трампа в размере 25% на закупку российской нефти Индией может стать лишь первым ударом по энергетическим доходам Москвы, поскольку США рассматривают варианты, как заставить Владимира Путина завершить войну против Украины.