Правительство России фиксирует резкое замедление экономики

Темпы экономического роста в России резко замедлились.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на отчет российского Минэкономразвития по итогам первого квартала.

За январь-март российский ВВП прибавил 1,7% - в 2,6 раза меньше, чем кварталом ранее (4,5%).

Темпы роста промышленности упали более чем в 5 раз - с 5,7% до 1,1%, оптовая торговля впервые с зимы 2023 года начала сокращаться - на 2,1% за квартал.

Спад в добыче полезных ископаемых ускорился вчетверо - с 0,9% в конце прошлого года до 3,7%, а несырьевая промышленность начала расти вдвое медленнее - 4,7% в январе-марте против 10,7% в октябре-декабре.

Как сообщил экономист Continuum Economics Волкан Сезгин, квартальный результат для экономики РФ стал худшим с января-марта 2023 года. И это следствие ужесточения политики Центробанка России, санкций, сложностей с поставками, а также высокой инфляции.

По оценкам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), близкого к российским властям, за пределами военного сектора производство уже скатилось в рецессию. По их оценкам, в I квартале выпуск гражданской продукции снижался в среднем на 0,8% в месяц (с учетом сезонности), в том числе в марте - на 1,1%.

Спад охватил гражданское машиностроение, производство электрооборудования, выпуск стройматериалов и черную металлургию. Рекордно с первых месяцев войны просело производство продуктов питания - на 0,7% в месяц в первом квартале, пишет ЦМАКП.

Напомним:

Российские власти готовятся резко повысить тарифы для граждан на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги.